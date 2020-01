Sarmiento y For Ever quedaron en tablas en una lluviosa noche de copas

Empate. El partido de ida por la fase preliminar de la Copa Argentina, jugado entre Sarmiento y For Ever en el Centenario, terminó igualado 1 a 1, en una noche que tuvo múltiples condimentos en un clásico jugado ante un muy buen marco de público que desafió a la lluviosa jornada. En los primeros minutos, Federico López puso en ventaja al Decano que desperdició varias chances claras en el primer tiempo, en tanto que Nicolás Torres lo empató a los 44 del complemento, tras aprovechar una de las muchas pelotas paradas que le dieron al albinegro en la lluviosa noche resistenciana.

Cuando se pudo jugar, Sarmiento manejó el esférico y fue superior a For Ever. En la primera parte pudo haber anotado más goles, pero también la visita pudo convertir. Ya con la copiosa lluvia como protagonista, ninguno pudo hacer pie pero las excesivas pelotas paradas para el albinegro le permitieron llegar a la igualdad en el cierre.

Párrafo aparte para la gente, que en buen número se acercó – muchos con el partido ya empezado – y le dieron marco espectacular a la lluviosa jornada. El 4 de febrero, volverán a verse esta vez en territorio forevista.

El partido

Con la cancha muy rápida, producto de la lluvia caída en todo el martes, y que hizo peligrar el encuentro, a los dos le costó hacer pie en la cancha. En los primeros minutos, el Decano buscó manejar el esférico, y For Ever llegó con su mejor arma, la pelota parada.

Y fue tras un córner del albinegro, a los 11’, que Sarmiento abrió el marcador. Por izquierda, Sagarzazu salió bien del fondo con Cuevas y la pelota le llegó a Cañete, a quien Canuto paró el remate, pero en el rebote, por el centro, entró solo Federico López para poner el 1 a 0 para los locales, y el delirio del buen marco de público, que todavía estaba ingresando al Centenario.

Un minuto después, Carrera le tapó a Cáceres un balón increíble que se fue al tiro de esquina. En la siguiente, el Decano tuvo otra muy clara, pero Cañete definió mal ante el arquero forevista, luego de aprovechar la ley de ventaja, tras una terrible infracción de Medina a Parera (que debió ser al menos amarilla), donde ambos jugadores quedaron lastimados.

Tras ese vertiginoso segmento, el partido entró en un bache, aunque Sarmiento insinuaba más y mejor. Pero Llovet empezó cobrar todas las divididas para For Ever, quien pese a ello, no pudo aprovechar las varias infracciones a su favor.

Sarmiento pudo aumentar con remates de López y Mbombaj, pero no fueron precisos. En la visita, tras una desatención en el fondo, casi anotó Medina pero Berlo sacó en la línea y después de ahí, ya no hubo peligro en la primera parte.

Ya en el segundo tiempo, el gran protagonista de la noche fue la lluvia, y ambos jugaron a lo que pudieron. En Sarmiento, se agigantó Sagarzazu en el medio, y en For Ever, Zárate era el que intentaba aunque perdía más de las que ganaba.

El Decano cambió su esquema y con el campo de juego complicado empezó a buscar por arriba a Parera que ganó y perdió (muchas veces con infracciones en su contra que Llovet no cobró) con los duros centrales forevistas.

Pese a ello, Sarmiento casi no inquietó a Canuto en la segunda parte. Con el balón en su poder, llegaba hasta tres cuarto de cancha, pero el esférico nunca le quedó cómodo a sus atacantes.

En la visita, Romero, siempre con el agua como factor determinante, le entró desviado tras un error de la defensa local. En otra, Cáceres no llegó a puntear en el área chica.

Ya cuando se llegaba al cierre, cuando la lluvia mermó un poco, Llovet pitó un enésimo foul a favor de For Ever, y por si fuera poco, a instancias de juez de línea dio un tiro de esquina, por lo menos dudoso. De esa pelota parada, vino el empate. El tiro de esquina fue conectado por Nicolás Torres quien venció a Carrera para decretar la igualdad final.

SÍNTESIS

SARMIENTO (1): Juan I. Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López; Lucas Oviedo (18’ ST, Gonzalo Alarcón), Brian Meza y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete (45’ ST, Ángel Piz), Sebastián Parera y Gustavo Mbombaj (23’ ST, Alexis Bulgarelli). DT: Raúl Valdez.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres y Jonatan Medina; Gaspar Triverio (9’ ST, Juan Manuel Ferreyra) , Oscar Gómez, Milton Zárate e Ignacio Ruano (26’ ST, Guido Rancez); Diego Magno (27’ ST, Matías Romero) y Julio Cáceres. DT: Norberto Acosta.

Goles: 12’ PT, Federico López (S); 44’ ST, Nicolás Torres (FE).

Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba).

Asistentes: Mariano Viale y Christian Arregues (ambos de Córdoba).

Estadio: “Centenario”, del Club Atlético Sarmiento.