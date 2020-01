Fuerte disminución de la deforestación en la Provincia del Chaco, según un informe de Nación

Según un informe de deforestación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación en la provincia del Chaco ha habido una fuerte disminución de la deforestación

Año a año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, emite un informe de Deforestación: “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina”. Este informe, arrojó una superficie de deforestación de casi 40.000 hectáreas para la Provincia del Chaco, durante el año 2018. Esta superficie, no diferencia entre Desmontes Totales, en los que todos están de acuerdo que constituyen Deforestación, y los Manejos Silvopastoriles, donde a criterio de las distintas provincias que constituyen el parque chaqueño, no implican deforestación, sino cambio de categoría de “tierras forestales” a “otras tierras forestales”, lo que significa que siguen constituyendo cobertura boscosa, y no debería ser disminuida de la cobertura boscosa provincial.

En función de esto, la Provincia del Chaco, se propuso crear su propio informe de deforestación, el cual contenga información respecto a la superficie boscosa intervenida, diferenciando los Desmontes propiamente dichos, de los manejos silvopastoriles.

Sobre el particular dijo el Director de Bosques, Emanuel Carrocino que “el informe que de alguna manera es comparable con los informes de deforestación de años anteriores proporcionados por el MAyDS de Nación. La diferencia radica en que este informe, no diferencia entre desmontes y silvopastoriles, ya que no tiene en cuenta las distintas reglamentaciones provinciales. Por ello, nuestro informe, seguramente en la sumatoria total será semejante al Informe de Nación, pero la información será presentada de la forma en que la reglamentación provincial considera”.

Los Números del 2019

Respecto a la gestión del 2019 dijo el Director del Bosques del Chaco que “durante el 2019, trabajamos en la creación de nuestro informe de deforestación, el cual es comparable con los informes de deforestación proporcionados por la SAyDS en años anteriores. Una parte fundamental para esto, fue el Departamento de Geo-Información, que realizó informes trimestrales parciales, y un consolidado al final del año”.

Agregó además que “del análisis realizado a través de imágenes satelitales de alta y baja resolución (Satélites Landsat, Spot, Sentinel, Resoursat-Sat), se determinó la pérdida anual de bosques nativos para la Provincia del Chaco. La metodología utilizada se basó en la confección de mosaicos de imágenes libres de nubes para un período de inicio, y un período final. Se utilizó información de cambio de cobertura ilegal (detecciones) y capa de permisos con los que cuenta la Dirección de Bosques.”

“Se detectaron en la Provincia del Chaco, intervenciones en la Cobertura Boscosa de unas 22.425 hectáreas, de las cuales 15.781 corresponden a desmontes totales y 6.644 a Silvopastoriles. Considerando el año anterior, donde la SAyDS informo un cambio de cobertura de unas 40.000 hectáreas, durante el 2019 se disminuyó la deforestación en un 44%”, aclaro el Director.

Agrego además que “considerando la Categoría de Conservación según el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco, en zona Roja no hubo cambios de cobertura boscosa, en zona amarilla se intervinieron 9.486 hectáreas, en zona verde unas 12.590 hectáreas, y en áreas no categorizadas, unas 348 hectáreas”.

“Considerando la legalidad de las intervenciones, 15.359 hectáreas se realizaron con los permisos otorgados según la reglamentación vigente, y 7065 hectáreas fueron realizadas sin el permiso, por lo que se iniciaron los Expedientes por Infracción al Régimen forestal, Ley 7153”, concluyo.