La alternativa del NBCH a las filas interminables en los cajeros automáticos

Para que los clientes de Chaco 24 no tengan que someterse a largas esperas en cajeros automáticos, el NBCh ofrece un servicio de extracción de efectivo en comercios adheridos sin cargos.

El servicio de llama “$ACÁ Pesos”, y lo ofrece el Nuevo Banco del Chaco (NBCh) para los clientes de la tarjeta de débito Chaco 24. Este servicio posibilita a los beneficiarios a realizar compras y, conjuntamente, retirar dinero en efectivo en los comercios adheridos. Sin costo adicional tanto para los usuarios como para los comercios, pretende ofrecer la disponibilidad inmediata de dinero en efectivo.

Al respecto María Penci, del NBCh, comentó que el servicio consiste en una compra mínima y una extracción en los comercios adheridos. “Para el comercio es como una venta con tarjeta de débito habitual”, aseguró, mencionando que puede consultarse la lista de comercios adheridos en la página web de la entidad financiera.

Según afirmó Penci el procedimiento se trata simplemente de que el cliente de la Tarjeta de Débito Chaco 24 concurra a uno de los locales adheridos, realice una compra y, junto con ella, extraiga el dinero en efectivo. Asimismo, señaló que el importe retirado dependerá de lo que el comercio tenga disponible en la caja, aunque en un principio el monto mínimo era de $2.000.

Una vez efectuado el pago con la tarjeta de débito, el cliente recibirá el ticket donde figurará el importe de la compra y el monto retirado. En este sentido, María Penci recalcó que no hay cargos por la extracción de efectivo para ninguna de las dos partes, el comercio y el beneficiario. No obstante, cabe destacar que para poder retirar el dinero es necesario realizar una compra mínima.

Por último, María Penci mencionó que si previamente se extrajo dinero de un cajero automático, esta operación no influye en la extracción de efectivo en un comercio adherido al servicio.