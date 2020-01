Torneo Federal A: Buen triunfo de Sarmiento en su primer amistoso de pretemporada

Sarmiento continúa a paso firme su preparación para la segunda etapa del Torneo Federal A. En la tarde de este sábado, el Decano disputó su primer partido amistoso de pretemporada, al recibir a su par de San Martín de Formosa, a quien venció por 4 a 1, en el juego entre titulares, disputado en dos tiempos de 35 minutos, cada uno. En segundo turno, jugado entre los suplentes, el triunfo fue para los franjeados por 1 a 0.

La jornada se jugó a puertas abiertas, ante un buen marco de público que se acercó con un alimento no perecedero, que luego será entregado a un comedor o merendero de la ciudad.

En el partido central, los cuatro goles de Sarmiento fueron anotados por Guardia (en contra, tras un remate de Parera), Cañete en dos ocasiones y Silba; en tanto que el marcador de punta Allende anotó el empate transitorio para los formoseños. En el segundo encuentro, el gol del santo fue obra de Lucas Caballero.

En Sarmiento, jugaron como “titulares” Silba y Piz, además de que se lo vio por primera vez a Alarcón, luego de una seguidilla de lesiones que no lo dejaron sumar minutos en la temporada.

Para el primer partido, Valdez, con el habitual esquema 4-3-3, alineó a Juan Ignacio Carreras; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López; en el medio se pararon Ángel Piz, Gonzalo Alarcón y Sergio Sagarzazu; y arriba el tridente ofensivo formó con Cañete y Parera por derecha e izquierda respectivamente y Luis Silba en el centro del ataque.

En tanto que Ricardo Pancaldo puso como titulares a Iván Gorosito en el arco; Sebastián Allende, Enzo Guardia, René Bejarano y Pablo Cravero en el fondo; Gianfranco Alegre delante de la línea de cuatro; Carlos Fondacaro, Alejandro Benítez y Leonel Pietkewicz en el mediocampo; y arriba se movieron Cristian Ibarra y Cristian Taborda.

El juego tuvo dos tiempos de 35 minutos cada uno y sirvió para que ambos elencos afinen su preparación. En el desarrollo, como es habitual, Sarmiento intentó monopolizar el manejo del balón y fue de menor a mayor. Pero si bien el Decano marcó los tiempos del partido y tuvo las chances más claras, los formoseños también tuvieron sus oportunidades.

Parera tuvo un par en la primera parte, y en la más clara, López se molestó con Silba cuando uno intentó cabecear y el otro una chilena; además Cuevas, en clara actitud ofensiva, no pudo definir tras una gran jugada colectiva.

Por el lado de San Martín, movedizo Ibarra tuvo una chance, y además sumó un remate desviado de Fondacaro y un buen cabezazo de Taborda que magistralmente Carrera contuvo en la línea.

El primer gol de partido se dio a los 20 minutos de partido, cuando Parera remató violentamente y el esférico se desvió en Guardia para dejar sin chance a Gorosito. La igualdad llegó a los 8 del segundo tiempo, cuando Allende remató casi desde el punto del penal, un buen centro de Fondacaro.

A los 11, Sarmiento marcó el segundo a través de un buen tiro libre de Cañete que Gorosito la sacó de adentro del arco. Diez minutos después, A los 21, Cañete ratificó su gran momento, cuando tras una habilitación por derecha, le ganó en velocidad a su marcador y se la picó por arriba a Gorosito para estirar diferencia (3-1). El cuarto fue obra del “Tanque” Silba quien con fuerza y precisión remató al primer palo de Gorosito.

Para el segundo partido, Valdez alineó a Nicolás Rodríguez en el arco; Gerardo Corvalán, Emmanuel Córdoba, Federico León y Mauricio Campolongo en la defensa; Lucas Oviedo, Brian Meza y Maximiliano Acevedo fueron los mediocampistas, en tanto que arriba jugaron Alexis Bulgarelli, Maximiliano Gauto González y Gustavo Mbombaj. Luego ingresaron Nicolás Caprio, Ramiro Domínguez,Mikhail Colombo, Cristian Almirón, Guillermo Sánchez y Juan Torres.

Por el lado de San Martín, Pancaldo formó a Gonzalo Chávez; Iván Díaz, Facundo Mendoza, Dylan Leiva y Rodrigo Gómez en la línea defensiva; Gonzalo Pereyra, Marcelo Bobadilla, Nelson Assat y Alan Salazar en el medio; y Enzo Canteros y Diego Velázquez en el ataque; aunque luego ingresaron Lucas Caballero, Sebastián Allende y otros juveniles.

En este segundo juego, Sarmiento nuevamente se mostró mejor que su rival. En el primer tiempo, tuvo varias chances, aunque ni Bulgarelli (en dos ocasiones) ni Gauto (que desperdició una muy clara) pudieron convertir.

Ya en el segunda partido, nuevamente el Decano se mostró más ofensivo que San Martín, pero nuevamente no estuvo fino para definir pese a haber contado con varias chances para anotar. De tanto ir, Sarmiento se empezó a descompensar atrás, y fue así que en una jugada aislada, en un buen contragolpe visitante, Caballero anotó el único tanto.

En líneas generales, saldo más que positivo para el Decano, que el 26 de enero iniciará su periplo en el Torneo Federal A, aunque antes, el martes 21, deberá recibir a For Ever, por la Copa Argentina.