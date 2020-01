Reabrió una ex fábrica de SanCor en el partido de Villegas

La planta de quesos, ubicada en Coronel Charlone, estuvo cerrada un año y medio y volvió a funcionar con 22 de sus antiguos trabajadores. Infobae entrevistó a Jorge García, el nuevo dueño de “Lácteos Charlone SA”

Si bien el sector de la lechería argentina está complicado, aún hay esperanzas alrededor de la recuperación del sector. Una de las fábricas de quesos que pertenecía a la Cooperativa SanCor, ubicada en Coronel Charlone, partido de General Villegas, Buenos Aires, reabrió sus puertas luego de estar un año y medio inactiva.

General Villegas fue una de las localidades golpeadas por las inundaciones a principios de 2017, que impactó en el cierre de tambos de la zona, y las movilizaciones para que continuara la actividad en la fábrica de quesos, el motor económico del pueblo. Finalmente, la planta se cerró en marzo del 2017 a raíz de la profunda crisis de SanCor, una cooperativa que pisó fuerte en la lechería argentina, pero que aún trata de definir su futuro.

Hoy la historia es diferente, y la fábrica vuelve a funcionar bajo el nombre de “Lácteos Charlone SA”, con 22 trabajadores de los que tenía antiguamente, gracias al esfuerzo y apuesta de Jorge García y su familia, quienes son los nuevos dueños.

Reconocida por su tradicional queso azul, en los próximos treinta días presentarán el producto y también tienen planeado abrir un local en Charlone para venderlo al público

García es la tercera generación de una familia relacionada al sector lácteo, y conoce muy de cerca el mercado. En diálogo con Infobae, comentó qué fue aquello que lo impulsó a reactivar la fábrica. “Se presentó como una oportunidad, aparecen y no hay que dejarlas pasar”, reflexionó.

“Recibimos un beneficio para los 22 empleados que reincorporamos, el Estado les va a pagar durante nueve meses $10.000. Además, hay otros beneficios en créditos de 6 o 7 puntos en la tasa de interés por hacer las inversiones para reabrirla”, detalló.

Al ser consultado sobre lo que implicó la puesta en marcha, muy orgulloso comentó que en abril comenzó el reacondicionamiento de la planta, desde pisos hasta nuevas instalaciones. “Antes que cerrara, Sancor no venía haciendo inversiones, sólo había reparaciones de emergencia. Se les había juntado la inundación con la situación de la propia cooperativa. Estaban complicados”.

Por el momento, la materia prima proviene de tambos de Trenque Laquen: “El primer camión ingresó hace doce días, venimos metiendo dos camiones por semana, pero esta semana van a ingresar tres. En principio para poner a punto el queso azul y así, mostrar el producto que vamos a vender, después vamos a comprar leche en la zona”.

En diálogo con García, surgió la curiosidad si elaborarían algún otro producto aparte de queso azul, y al respecto respondió: “En una parte de la fábrica se realizará todo lo que sea queso con hongos, y en otra parte, vamos a preparar para hacer otro tipo de elaboración, en caso de que algún día por motivo uno no pueda hacer queso con hongos, y se puede fabricar otro producto”.

Por último, García muy agradecido, reconoció que hay un gran entusiasmo y apoyo por parte del pueblo con la apertura de la fábrica, dado que la gente estaba muy preocupada. “Al reabrirse la planta resulta muy positivo tanto para Charlone como para la región”.

Cabe resaltar que días atrás, el intendente de General Villegas, Eduardo Campana visitó la planta y destacó: “Esta fábrica nos transmite una gran alegría, la visitamos cuando estaba prácticamente abandonada y hoy la vemos en funcionamiento y la verdad es que la han puesto en valor con un esfuerzo enorme y esto crea una actitud diferente en la comunidad”.

Por último, según trascendió, Sancor vendería dos plantas industriales a la agropecuaria Adecoagro, las cuales se encuentran en Chivilcoy y Morteros, mientras que la cooperativa se quedaría con el manejo de seis plantas, tres ubicadas en Córdoba y otras tres, en Santa Fe.