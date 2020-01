Torneo Federal de Básquetbol :Pineda “Mantenerse arriba será complicado, pero vamos a pelear cosas importantes”

Pese a que la fecha de regreso a los entrenamientos del plantel de Sarmiento que disputa el Torneo Federal de Básquetbol es el 13 de enero, varios anticiparon su regreso de cara a lo que será la reanudación de la competencia. En ese marco, el primero en llegar tras las fiestas de fin de año, fue el goleador del equipo Damián Pineda, quien desde inicios de semana está en Resistencia, muy enfocado en la dura segunda parte del certamen que tendrá el Aurirrojo puntero de la zona NEA. “Tuvimos un buen cierre de año, y eso nos permitió terminar arriba. Si bien tenemos un partido más, tenemos que trabajar para mantenernos arriba y estoy convencido de que si hacemos las cosas bien, vamos a pelear cosas importantes”, señaló el alero.

Pineda, es uno de los principales artífices del buen pasar del Decano en el TFB. En lo que va de la temporada promedió casi 20 puntos y 5 rebotes por partido, a lo que hay que sumar su sacrifico a la hora de defender, siendo una pieza fundamental para el equipo aurirrojo.

“Estamos bien, pero lo que viene es más complicado. Estamos en una zona muy pareja y difícil; y ya hay cambios en varios equipos”, señalo el goleador decano, quien pese al receso no dejó de entrenarse, y aprovechó sus momentos libres (pasados en la vecina Corrientes) para realizar lanzamientos y no perder el ritmo.

Periodista: ¿Qué sensaciones te dejaron la primera etapa del año?

Damián Pineda: “Creo que fuimos de menor a mayor, terminamos bastante bien, encontramos una regularidad que al principio nos había costado bastante pese a las dificultades que se nos ponían adelante, jugadores lesionados, tener solo un interno, explosiones seguidas de jugadores importante, lo que rescato es que el equipo se mantuvo firme en lo que quería y bueno creo que esa última rachita de juegos positivos creo que se vio reflejado”.

P: ¿Cómo te sentís en lo personal?

DP: “En lo personal estoy contento, sinceramente no me esperaba terminar primero. Es una zona complicada porque hay muchos partidos que se terminan en la última bola si bien nosotros tenemos un partido más jugado vernos arriba es muy bueno y espero que sea el piso, hay que darse cuenta de que se hicieron las cosas bien y que si queremos estar en el pelotón de arriba tenemos que dar un poco más”.

P: ¿Cómo ves al equipo?

DP: “El grupo lo veo bien, bastante unido, es mucho más fácil cuando la mayoría se conoce entre sí, salvo (Andrés) Duval, (Facundo) Brizuela y yo, los demás compartieron algo juntos. Al grupo lo veo bárbaro, pese a las adversidades que se nos presentaron nos mantuvimos firmes y vamos por buen camino”.

P: ¿Qué sensaciones tenés para lo que resta del torneo?

DP: “Lo que viene es más complicado porque hay equipos que empezaron a moverse, hay cambios de entrenadores, de jugadores y todo buscan su mejor performance. En nuestro caso, tenemos que ver si viene algún jugador. Como te decía antes, la zona es muy pareja y se puede dar para cualquiera. Como decía a principio de temporada, si logramos ensamblar la experiencia y la juventud vamos a seguir siendo competitivos, ser competitivo en una zona complicada hace que pelees cosas importantes, no es lo mismo entrar a ver qué pasa que a competir por algo”.

P: Por último, ¿Cómo ves al equipo de cara a la reanudación del torneo?

DP: “Lo veo bien. Esperamos arrancar de la mejor manera, volver a encontrarnos después del parate importante ya que tenemos la primera fecha libre por ahí cuesta. Tenemos un lindo partido contra un gran rival candidato (visita a homónimo en Formosa) y que mejor que arrancar con un buen partido”.

DE A POCO VAN LLEGANDO…

La reanudación de los entrenamientos del plantel, a cargo de Eric Rovner, está prevista para el lunes 13, a las 19 horas, en el micro-estadio “Raúl Alejo Gronda”. Sin embargo, así como Pineda, hay varios que ya están moviéndose, e incluso este viernes 10, la mayor parte del equipo ya estará presente.

Desde el lunes, El Decano tendrá dos semanas de preparación ya que en la primera fecha tras la reanudación quedarán libres. El primer partido del año será el 31 de enero cuando visite a su homónimo de Formosa, buscando mantenerse en el lote de los de arriba.