Tensión en Medio Oriente: Irán atacó con misiles a tropas de Estados Unidos en Irak

La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la ofensiva. Ocurrió en la base aérea Al Asad, al oeste iraquí.

Irán atacó este martes con una decena de misiles una base aérea en Iraken la que se encontraban concentradas tropas de los Estados Unidos. Así lo confirmaron las fuerzas armadas iraníes.

El ataque fue contra la base aérea de Al Asad. La Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó el ataque.

“Valientes combatientes de la Fuerza Aérea del IRGC lanzaron la exitosa Operación Mártir Soleimani, con el código ‘Oh Zahra’ al disparar decenas de misiles tierra-tierra sobre la base de las fuerzas terroristas e invasoras de EE.UU.”, señaló el medio estatal de noticias iraní, ISNA.

El incidente fue confirmado también por el gobierno de Estados Unidos, mediante un comunicado del Pentágono que lleva la firma del vocero Jonathan Hoffman: “Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y dirigidos contra al menos dos bases militares iraquíes”.

La nota indicó que los proyectiles impactaron las bases militares Al Assad y Erbil, y agregó que aún no se sabía si había víctimas pero aseguró que las autoridades ya estaban evaluando los daños.

“Estamos al tanto de los informes de ataques contra las instalaciones estadounidenses en Irak”, señaló a su vez la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en su cuenta de Twitter.

El ataque, reportado también por otros medios en redes sociales, es la primera represalia conocida por la muerte de Soleimani, ocurrida el jueves pasado en Bagdad, durante un bombardeo aéreo de tropas norteamericanas.

Más temprano, el gobierno de Irak sostuvo que la salida del país de las fuerzas extranjeras “es la única solución” para frenar la escalada de tensión y dejó al desnudo los intentos, hasta ahora poco eficaces, de Estados Unidos de mantener unida a su coalición en ese país árabe.

“No nos vamos de Irak. Hubo una confusión, pero nuestra política no cambió. Seguimos comprometidos con nuestros aliados en la región y con el objetivo de frenar las malas acciones iraníes, garantizar una derrota duradera de ISIS (Estado Islámico) y apoyar a Irak para que se convierta en una nación fuerte e independiente”, afirmó el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, en conferencia de prensa.

Esta mañana, la OTAN anunció que “reposicionará” temporalmente a parte de su personal en Irak a diferentes zonas dentro y fuera del país, y horas después, sus tropas comenzaron a abandonar la llamada Zona Verde de Bagdad, la más segura de la capital, según el medio online The Middle East Eye.

Una fuente de la OTAN le informó al diario The Washington Post que, además, cancelaron todas las operaciones de entrenamiento a las tropas locales, una de las principales funciones de la coalición militar en el país.