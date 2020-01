Familiares del hombre que murió de un disparo piden la detención del supuesto homicida

El supuesto homicida aún está en libertad y reclaman a la Justicia la pronta detención del mismo al que identificaron con nombre y apellido.

Claudia Cardozo esposa de Armando Medina, el hombre que murió el pasado 27 de diciembre de un disparo en el abdomen efectuado por su yerno cuando salió en defensa de una joven que estaba siendo agredida, reclama la detención del supuesto homicida. “No puede ser que esté libre, lo que ocurrió fue un homicidio porque mi marido fallecido a causa de ese disparo”, dijo la mujer

“Lo que nosotros pedimos es Justicia, que se lo detenga y que le den la condena que se merece por el homicidio de mi marido, como puede ser que el que mato a una persona no esté detenida. Este joven muchas causas, no es un chico bueno, tiene causas abiertas en la Fiscalía y parece que quieren tapar todo”, señaló Claudia Cardozo

El hecho de sangre que le costara la vida a Armando Medina ocurrió el 02 de noviembre pasado en el barrio Santa Mónica, cuando la víctima salió en defensa de su nuera que tuvo problemas con su pareja, el hombre se interpuso entre ambos y recibió un disparo. “Después de eso llega a mi casa con un balazo en el abdomen y me dijo, Fernando Molina me pegó un tiro”, relato la mujer.

“Pedimos que haya Justicia y que este chico este detenido porque no puede ser que el caso quede impune, y él va a seguir haciendo lo mismo y molestando a mi familia”, sostuvo Cardozo.

Desde el día del hecho la mujer reclama la detención del homicida de su marido, “hemos venido varias veces a la Fiscalía y nos dicen que hay un pedido de detención, pero nosotros no creemos nada, porque el anda fácilmente por la calle, se muestran te mira se ríe” explico.

La mujer recordó que el supuesto homicida era amigo de sus hijos, “se criaron juntos y a medida que crecían comenzaron a surgir algunas rencillas hasta que paso a lo que paso ahora. Este Molina le acuso a mis hijos en el 2017 de que le dieron un disparo en la cara con una tumbera , acusó a mis dos chicos de ese disparo, la policía allanó mi casa para buscar el arma, la tumbera y nunca encontraron nada, él estuvo internado unas horas en el hospital, al otro día la policía lo levanta a mi hijo del pelo en el colegio y se lo llevo la policía y él no estaba muerto y la carátula fue intento de homicidio, y ahora esa persona le mato a mi marido y esta libre, no se que pasa con la Justicia”, dijo la mujer.

Al ser consultada los pasos a seguir a partir de ahora sostuvo que van a realizar una marcha, “seguiremos pidiendo Justicia queremos que este chico esté preso , no queremos que este caso quede impune como muchos otros, si hay que ir a resistencia a Buenos Aires, vamos a ir. Este chico tiene que estar preso, porque va a seguir molestando a nuestra familia, tengo hijo chicos que van al colegio, que es menor de edad y tengo miedo, el conoce todos nuestros movimientos, y es fácil de amenazar, él te amenaza porque él tiene armas”, concluyó la mujer