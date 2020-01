Un joven de 19 años se ahogó en aguas del rio Bermejito

Un joven de 19 años murió ahogado este domingo por la siesta cuando habría intentado cruzar el río a nado en un sector no habilitado como balneario.

Se trata de Gabriel Mancini de Villa Río Bermejito de 19 años quien se encontraba compartiendo una tarde de diversión junto a un grupo de amigos. Al parecer, el joven estaba intentando cruzar nadando el río y en un sector de mayor profundidad quedó atrapado en medio del agua, y a pesar de pedir ayuda a sus compañeros que ya habían cruzado a la banda, no pudo ser rescatado.

Testigos que presenciaron el hecho, relataron que el cuerpo se hundió en el medio de río cuando iba cruzando a nado, pero cuando lograron sacarlo ya estaba prácticamente sin vida. A los pocos minutos llegó un móvil policial de la comisaría de Villa Río Bermejito que trasladó al joven al servicio de guardia de emergencia del hospital Néstor Kirchner donde la doctora de guardia realizó las tareas de reanimación para intentar salvarlo.

El hecho ocurrió en la costanera sur de la villa turística en un sector no habilitado para el ingreso al agua.