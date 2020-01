Así está el mercado de pases de la Superliga 2020

El 26 de enero retoma el campeonato y los jugadores empiezan a prepararse para afrontar todos los compromisos de la mejor manera posible.

Mientras los dirigentes trabajan para complacer a sus técnicos reforzando al plantel, los futbolistas comienzan a tener ofertas de otros equipos para sumar nuevos desafíos en sus carreras. En esta nota, la actualidad de cada club en este mercado de pases.

RIVER

Bajas: Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen de Alemania. El juvenil fue transferido en 17.086.250 de euros.

Kevín Sibille el joven zaguero central no fue tenido en cuenta por el técnico para viajar a la pretemporada y todo indica que el futbolista estaría buscando un nuevo destino.

Nacho Fernández Por el momento, la única oferta formal que trascendió fue la de Inter de Porto Alegre quien ofreció siete millones de dólares y desde Núñez automáticamente rechazaron la oferta.

Altas: : Al menos en este mercado de pases no se sumarían nuevas incorporaciones.

BOCA

Bajas: Kevín Mac Allister finalizó su préstamo.

Carlos Tevez: tiene contrato hasta junio 2020 y todavía no llegó la noticia de su renovación.

La última salida que se oficializó es la de Daniele De Rossi, quien comunicó que deja el fútbol y regresa a Italia.

Emanuel Reynoso: Tiene contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de salida de 12 millones de dólares. Corinthians e Inter de Porto Alegre serían los interesados en contar con los servicios del ex Talleres.

Agustín Almendra: Inter de Miami es uno de los interesados pero el problema está en que la cláusula de salida del jugador es de 30 millones de dólares.

Altas: Leonardo Jara (volvió de DC united) y Nahuel Molina (volvió de Rosario Central). Paolo Guerrero es uno de los apuntados por Riquelme y estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida del peruano.

Renato Tapia es otro de los futbolistas que podría llegar a reforzar al Xeneize , tiene 24 años y se desempeña como volante central. Actualmente juega en Feyenoord de Holanda.

RACING

Bajas: Alejandro Donatti, quien no aceptó la mejora de contrato que le ofreció Víctor Blanco.

Rodrigo Schlegel que ahora estará a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra de 600.000 dólares por el 75% del pase, en el Orlando City.

Altas: Benjamín Garréla transacción se hizo en 2.500.000 dólares por el 75% de la ficha.

Lolo Miranda llega a préstamo por seis meses y con opción de compra desde Xolos de Tijuana (México). Por otro lado, Héctor Fértoli llega desde San Lorenzo.

INDEPENDIENTE

Baja: Nicolás Domingo rescindió su contrato para ir a Olimpia (Paraguay).

Altas: Braian Romero regresa de su préstamo en Atlhetico Paranaense.

Leandro Fernández estuvo jugando en Vélez, donde disputó 25 partidos y marcó cinco goles.f

Federico Di Lorenzo(América de Cali)

SAN LORENZO

Altas: Diego Rodriguez (Xolos,México); Alejandro Donatti llega desde Racing.

Bajas: Alexis Castro (Xolos, México); Fernando Belluschi firmó con Lanús; Santiago Gonzalez (Nueva Chicago)

ARGENTINOS JUNIROS

Altas: Thiago Nuss (Deportivo Español); Facundo Barboza vuelve de su préstamo en Godoy Cruz; Kevin Mac Allister regresa de Boca.

Bajas: Enzo Ybañez (préstamo a Godoy Cruz); Raúl Bobadilla (cedido a Guaraní de Paraguay); Luca Falabella (Préstamo a Acassuso).

ARSENAL

Altas: Por el momento no hay nada cerrado.

Bajas: Facundo Pons (préstamo a Riestra).

BANFIELD

Altas: Daniel Osvaldo (Volvió al fútbol); Facundo Altamirano (volvió de Estudiantes de Buenos Aires); Emanuel Coronel (vuelve de Brown de Adrogué)

Bajas: Julian Carranza llega de Inter de Miami; Sergio Vittor (Damas FC de Arabia Saudita); Israel Damonte se retiró y se convirtió en técnico; Claudio Villagra (Sport Boys de Perú) y Hernán Toledo rescindió su vinculo.

COLÓN

Altas: Rafael Garcia (Nacional)

Bajas: Jorge Ortega (Vuelve de Olimpia de Paraguay).

ESTUDIANTES (LP)

Altas: Javier Mascherano ( regresa de China, Hebei Fortune de China); Martín Cauteruccio (llega libre); Lucas Rodríguez (Retornó del préstamo en DC United)

Bajas: Matías Pellegri (Inter de Miami)

GIMNASIA (LP)

Altas: Harrinson Mancilla (Cucúta); Matías Pérez García (Tigre); Jonathan Agudelo.

Bajas: Marcos Torsiglieri ; Janeiler Rivas; Pablo Velázquez.

HURACÁN

Altas: Franco Cosciuc(Regresa de Brown de Adrogué)

Bajas: Lucas Barrios y Lorenzo Faravelli

GODOY CRUZ

Altas: Enzo Ybañez (viene de Argentinos); Gabriel Carrasco (Lanús)

Bajas: Facundo Barboza(Finalizó su préstamo en Argentinos)

LANÚS

Altas: Fernando Belluschi (Libre por rescindir con San Lorenzo)

Bajas: Rolando García Guerreño(Guaraní de Paraguay); Tiago Pagnussat (Ceará); Gabriel Carrasco ( Godoy Cruz).

NEWELL´S

Altas: Todavía no llegaron refuerzos.

Bajas: Leandro Grimmi (Libre); Ribair Rodríguez; Gabriel Báez;

Emanuel Biancucchi.

PATRONATO

Altas: Fernando Luna ( Emelec); Oliver Benítez (San Martín de Tucumán); Lautaro Torres (Ferro).

Bajas: Lucas Mancinelli (Deportivo Cuenca)

ALDOSIVI

Altas: No llegaron refuerzos

Bajas: Hernán Burbano (Rescindió contrato)

ATLÉTICO TUCUMÁN

Altas: No llegó ningún jugador.

Bajas: Fabio Álvarez ( Finalizó su prestamo en LA Galaxy y fue a Pumas, México)

CENTRAL CÓRDOBA (SdE)

Altas: Dany José Cure Correa (Préstamo de Zulia)

Bajas: Facundo Melivilio (Rescindió su contrato);

Nicolás Femia; Leonardo Villalba; Mauro Barraza; Nicolás Correa Risso; José Adolfo Valencia; Juan Ruíz Gómez.

DEFENSA Y JUSTICIA

Altas: no llegaron refuerzos.

Bajas: Alexis Castro ( volvió a San Lorenzo); Bautista Merlini (Volvió a San Lorenzo); Nicolás Maná (Guaraní de Paraguay).

ROSARIO CENTRAL

Altas: Marco Ruben(Vuelve de Athletico Paranaense)

Bajas: Nahuel Molina Lucero ( Volvió a Boca); Néstor Ortigoza (Rescindió contrato); Fernando Zampedri (U. Católica de Chile); Oscar Cabezas ( Terminó su préstamo);

Miguel Barbieri (Peretence a Racing y fue a Xolos, México); Leonardo Gil (Al- Ittihad, Arabaia Saudita).

TALLERES

Altas: Aldo Araujo (Regresó de Nueva Chicago)

Bajas:

Leonel Rivas; Fernando Godoy; Diego Valoyes.

UNIÓN

Altas: No llegaron refuerzos.

Bajas: Maximiliano Cuadra (Regresó a Racing); Dario Botinelli (Rescindió)

VÉLEZ

Altas: No llegaron refuerzos

Bajas: Nicolás Domínguez ( Bologna de Italia); Leandro Fernández (Regresó a Independiente); Fabián Cubero ( Se retiró).