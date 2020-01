Día Mundial del Braille: recomiendan cómo pronunciarlo y escribirlo bien

El 4 de enero fue elegido para concientizar sobre el sistema de lectura y escritura para ciegos. Y lo primero para aprender es su nombre.

Cada 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, y la Argentina lo hace desde 2019.

El propósito, según la Organización de las Naciones Unidos es “crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual”.

El día coincide con la fecha de nacimiento del francés Louis Braille, en 1809, quien inventó este alfabeto a los 15 años.

El braille es un alfabeto táctil de seis puntos en relieve, distribuidos en tres filas y dos columnas, que representa letras, números y símbolos de la mayoría de los idiomas del mundo. Mediante estos puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes.

s una herramienta de inclusión que tiene mucho valor y permite que muchos accedan a información, a cultura y a comunicarse por distintos soportes. Se calcula que beneficia a los 1.300 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad visual (según cifras de la Organización Mundial de la Salud) pero también a los que conviven y desean comunicarse con ellos.

Días antes del Día Mundial del Braille 2020, el sitio especializado en lengua española Fundeu aprovechó para explicar cómo se escribe braille y cómo se pronuncia esa palabra.

Para sorpresa de muchos, se pronuncia /bráiye/, no /bráile/. Es decir, la LL se debe pronunciar como una Yé y no como una L.

Pero además, la asociación recalcó que “conforme a las normas de la Ortografía de la lengua española sobre objetos, aparatos o sistemas designados a partir del nombre de su inventor, lo adecuado es escribir braille con minúscula inicial”.

Además, señaló, “teniendo en cuenta que la grafía de esta voz coincide con su pronunciación y que el término está asentado y se halla registrado incluso en obras académicas, no hay razón para destacarlo con cursiva o comillas”.