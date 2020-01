Diego Maradona, candidato a dirigir la selección de Venezuela

Tras la renuncia de Rafael Dudamel, la Federación busca al Diez para ponerse al frente del seleccionado.

Este jueves Gimnasia y Esgrima La Plata comenzó la pretemporada con el objetivo de lograr su permanencia en Primera División con Diego Maradona confirmado como director técnico tras la victoria del oficialismo en las elecciones. Sin embargo, en las últimas horas trascendió el rumor de que el Diez es pretendido para dejar su cargo en el Lobo y dirigir la selección de Venezuela.

Según el canal de deportes TyC Sports, tras la renuncia de Rafael Dudamel como entrenador del seleccionado venezolano, la Federación apunta a Maradona como candidato para hacerse cargo del equipo. Una de las razones sería la cercanía entre Diego y Nicolás Maduro, presidente de ese país.

Los venezolanos se quedaron sin DT a menos de tres meses del comienzo de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 y de cara a la Copa América 2020 que se disputará en Argentina y Colombia, según la zona de cada país.

Esta no sería la primera vez que se habla de una posible salida de Maradona del equipo platense: el pasado 19 de noviembre el genio del fútbol mundial presentó su renuncia ante la posible salida de Gabriel Pellegrino como presidente del club. Sin embargo, 48 horas más tarde volvió a incorporarse al cuerpo técnico.

Por su parte, el plantel de Gimnasia retomará las prácticas en su predio de Estancia Chica con la presencia de tres refuerzos: el mediocampista colombiano Harrinson Mancilla y el delantero Jonathan Agudelo, ambos ex Cúcuta Deportivo, y el enganche Matías Pérez García, ex Tigre.

Además, Maradona sueña con contar al uruguayo Santiago “Morro” García, de Godoy Cruz de Mendoza, y a la “Pulga” Luis Rodríguez, que casi con seguridad no continuará en Colón de Santa Fe.