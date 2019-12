El año termina con un total del 327 femicidios en el país: hubo uno cada 22 horas en diciembre

Diciembre marcó el registro más alto.

Durante 2019 se produjeron 327 femicidios en Argentina, y diciembre marcó el registro más alto, con una mujer asesinada cada 22 horas, informó hoy el Observatorio de las violencias de género “Ahora Que Si Nos Ven”.

Según los datos relevados a partir del registro los medios gráficos y digitales de todo el país, 327 mujeres fueron asesinadas durante el año que concluye, lo que marca una muerte cada 27 horas en promedio; no obstante, en diciembre se incrementó la cantidad de femicidios y se produjo uno cada 22 horas.

“Es preocupante, en diciembre hubo un aumento de los femicidios, contabilizamos hasta el 28 al menos 30 mujeres asesinadas. Este año cierra con uno de los índices más altos desde 2015”, explicó a la agencia de noticias Télam Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio.

“Venimos anunciando un aumento de los femicidios, en 2018 hubo un femicidio cada 28 horas. Además esto puede ser un sub registro, quizás hay casos que no los contabilizamos”, advirtió Vivanco.

En enero hubo 28 mujeres asesinadas, en febrero 26, marzo 33, abril 26, mayo 29, junio 28, julio 26, agosto 27, septiembre 27, octubre 25, noviembre 22 y hasta el 28 de diciembre 30.

Según el informe, que se presentará durante los próximos días, el 63% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas, mientras que hay más de 260 niños y niñas que se quedaron sin sus madres.

En ese sentido, para Vivanco el aumento de los casos publicados se explica por un mayor grado de denuncias por violencia y por la crisis económica.

“La gran movilización social hizo que muchas mujeres se dieran cuenta que estaban atravesadas por relaciones violentas y muchas dijeron ‘basta’”.

“Hay un mayor despertar de la conciencia. Ante un estado ausente y un escenario de crisis económica, con mayor desempleo, abonan a un clima de mayor violencia social que se traduce en la violencia machista”, aseveró, y agregó que “es necesario un cambio cultural”.

La presidenta del Observatorio también afirmó que es necesario el accionar del Estado y recordó que el presidente Alberto Fernández se comprometió a actuar en esta problemática en su discurso en el Congreso de la Nación.

“Venimos denunciando la falta de políticas públicas del gobierno anterior. Hay una necesidad de desarrollar políticas integrales, que se incorpore el #NiUnaMenos como política de Estado. Creemos que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es una buena señal, muestra una voluntad de abordar la temática”, concluyó Vivanco.