Capitanich: Estamos construyendo soberanía digital para el Norte Argentino

Chaco, Misiones y Formosa sumaron a Santiago del Estero a la alianza estratégica, de iniciativa público – privada que cuenta con más de 15.000 km de extensión y provee conectividad de banda ancha a más de 26.000.000 de personas de las provincias del Norte argentino.

El gobernador chaqueño firmó este sábado en Quilimí el contrato que suma a Santiago del Estero a la Red Capricornio, una alianza estratégica y explotación conjunta de fibra óptica junto al gobernador de esa provincia Gerardo Zamora; y sus pares de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y de Formosa, Gildo Insfrán.

Jorge Capitanich aseguró que “el desafío es lograr una revolución tecnológica que nos permita avanzar en comercio electrónico, gobierno electrónico, logística integrada, sistemas de packaging, desarrollo de base industrial con valor agregado y con integración energética, vial, tecnológica, y productiva. Esa es la base para el desarrollo económico y social que nos permita distribuir mejor y más equitativamente nuestra riqueza y garantizar igualdad de oportunidades para todos”.

La alianza estratégica, de iniciativa público-privada y de carácter federal, constituye una red de más de 15.000 km de fibra óptica, que permite conexión a través de cables submarinos, sin pasar por Buenos Aires, y beneficia mediante conectividad de banda ancha a más de 26.000.000 de personas de las provincias del Norte argentino y chileno, el Sur de Brasil y los países de Bolivia y Paraguay.

El acuerdo permitirá al Chaco la vinculación tecnológica con provincias como Córdoba y Tucumán, y significará una reducción para toda la región en los costos de Internet, entre otros beneficios. La red está integrada por Ecom en Chaco, REFSA en Formosa, Marandú en Misiones, y Silica Networks, del grupo Datco y Ampernet de Brasil.

“Este evento forma parte de la construcción de un federalismo armónico, equilibrado, real. Estamos construyendo soberanía digital para el Norte argentino. Significa la capacidad autónoma de tomar decisiones para garantizar la adopción de tecnologías que nos permitan mejorar la interconectividad”, destacó Capitanich en el predio de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño.

En su discurso recordó además algunas de las ideas clave de su gobierno incluidos en el Plan Chaco 2030: “El derecho a la conexión digital hoy es un derecho esencial y forma parte de una agenda donde el Estado tiene que asumir un rol clave”, aseguró.

La interconexión entre provincias se dará a través del tendido de 8 km de fibra óptica propiedad de Ecom Chaco, desde la localidad de Gancedo hasta la frontera con Santiago del Estero, con una inversión aproximada de US$ 43.000 dólares.

Inversión para el desarrollo tecnológico

Capitanich aseguró que “este acuerdo nos exige hacer un esfuerzo adicional por parte de ECOM en extender la red en 8 kilómetros e integrar otros 30 desde Gancedo hacia Santiago del Estero. Todas las provincias que estamos aquí hicimos un esfuerzo de inversión”.

Y amplió que el caso de Chaco, “primero hicimos 2200 kilómetros de red de fibra óptica para unir 56 de las 69 localidades. Ahora se incrementó hasta casi 2600 kilómetros. Y eso es una plataforma de base digital extraordinaria, pero necesitamos seguir trabajando entre las provincias”.

En ese sentido, el gobernador reivindicó el programa de Competitividad del Norte Grande, que unió a 9 provincias con préstamos de organismos multilaterales: “Hoy más que nunca estamos aquí para reivindicar la reparación histórica que aún nos falta. Nuestras provincias necesitan más obras, más inversiones para tener energía, agua, fibra óptica, gas, educación, salud. Y sobre todo producción, empleo y exportaciones”, aseguró.

Agenda digital para un gobierno moderno y eficiente

Jorge Capitanich hizo especial énfasis en dos puntos para potenciar el desarrollo tecnológico y la eficiencia en el uso de tecnologías por parte del Estado: comercio electrónico y gobierno electrónico.

“La plataforma de comercio es la base para que nuestra red de productores locales tengan visibilidad desde el punto de vista de la calidad de los bienes y servicios que producimos”, señaló respecto al primer tema.

En cuanto a gobierno electrónico, el gobernador destacó su importancia “para mejorar la cercanía de los ciudadanos con las transacciones del Estado. No debe haber ningún ciudadano en el futuro próximo que tenga que hacer cola para tener una atención en un hospital”, y valoró este avance como una herramienta “de soberanía digital en ejercicio para achicar la brecha tecnológica y de acceso a la información”.

Sobre la perspectiva de derechos digitales, Capitanich señaló que “Necesitamos potenciar la plataforma digital para fortalecer nuestra identidad cultural, porque sino la transculturación y la imposición cultural restringe el ejercicio de nuestra soberanía. La tecnología debe ayudar para lograr la interculturalidad: el diálogo entre culturas y no hegemonía de base imperial que solamente promueve un modelo para los poderosos”, aseveró.