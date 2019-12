Volcó un micro en la ruta 2 que iba a Mar del Plata

Los bomberos rescataron a unos 15 que estaban atrapados. El fiscal cree que el resto se fue por sus propios medios pero están trabajando para dar vuelta el ómnibus.

Un micro de dos pisos con pasajeros que iba a Mar del Plata volcó esta mañana en la ruta 2, a la altura de Mar Chiquita. Las condiciones del tiempo no eran las mejores para viajar: lluvia y neblina. Aún no se sabe si estas fueron las causas del accidente.

Unos quince pasajeros debieron ser rescatados por los bomberos. Una nena que viajaba con su mamá salió despedida por la parte de atrás del micro y fue derivada al hospital.

El fiscal del caso confirmó que el conductor, Gabriel Gómez, quedará aprehendido. “Está imputado por lesiones calificadas”, aseguró Pablo Cistoldi. A su vez, las autoridades buscan a 18 personas que se encontraban en la unidad. “Pudieron haberse ido por sus propios medios”, dijo.

Uno de los pasajeros confirmó que había “buena visibilidad” y no descartó que el chofer haya cometido un error: “Puede haber sido un descuido o se durmió. Se habrá dormido”.

El vuelco se produjo en el km 374, a la altura de la localidad de Vivoratá. En ese mismo momento, pero más adelante -en el kilómetro 378- un camión también se despistó. Se presupone que la calzada estaba resbaladiza por la lluvia.

Tres menores fueron trasladados al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi). Dos de estos se encuentran en grave estado internados en terapia intensiva.