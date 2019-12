Salud pública: capacitación al personal de Villa Ángela, San Bernardo y Sáenz Peña

Las jornadas estuvieron a cargo de profesionales del Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva de Salud -PACES-.

El equipo de profesionales del Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva de Salud (PACES) Chaco realizó jornadas de capacitación destinada al personal sanitario de centros de salud y hospitales de Sáenz Peña, Villa Ángela y San Bernardo.

El temario incluyó exposiciones sobre las nuevas líneas de cuidado, las trazadoras PACES y la revisión de historias clínicas para recuperar prácticas no facturadas. El PACES (ex SUMAR) integra la Cobertura Universal de Salud (CUS) Chaco.

Asistieron directivos, profesionales de la salud y administrativos del PACES de los centros de salud Otaño y San Cayetano (ambos de Villa Ángela), Sarmiento, Santa Rita, Lamadrid, Puerta del Sol y Nam Qom (todos de Sáenz Peña) y el hospital José Ingenieros de San Bernardo.

El equipo de capacitadores del PACES Chaco estuvo integrado por Noelia Sánchez Blotta (coordinadora del Área Fortalecimiento de las Competencias para la Gestión Sanitaria y Salvaguardas), Daniel Enrique Rivas (asistente Técnico del área) y Martín Dagnino (coordinador del Área Planificación y Monitoreo).

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana Municipal presentó su balance anual

Durante el 2019, el Municipio a través de Subsecretaría de Seguridad Ciudadana trabajó constantemente colaborando con la seguridad en los barrios, coordinando acciones para una mejor convivencia en toda la ciudad.

En ese marco, en la mañana del viernes, el secretario de Gobierno Diego Landriscina junto al subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Falcón y los responsables de las cuatro direcciones a cargo de la misma (Nocturnidad, Convivencia Vecinal, Monitorio y Vigilancia y Prevención Civil) presentó el balance anual de los trabajos realizados por dicha dependencia municipal.

Red de seguridad en los barrios

Durante el año se organizaron 55 sectores barriales, donde los vecinos que forman parte de las redes de seguridad y prevención barrial llevan a cabo una serie de medidas como ser la comunicación a través del entramado telefónico, el uso de la aplicación Alerta Comunidad Sáenz Peña y la instalación de Alarmas Vecinales, que en 2019 fueron 81 las otorgadas de forma gratuita por el Municipio.

Se realizaron 68 reuniones con vecinos de distintos barrios coordinando acciones de seguridad y demás cuestiones en las que colaboró el municipio.

Colaboración con las instituciones educativas

Constantemente el Municipio colabora con los establecimientos educativos de la ciudad y zonas aledañas.

A través de la Dirección de Nocturnidad, se brindaron charlas en colegios secundarios sobre las distintas normativas de permanencia de menores de edad en locales bailables y sobre consumo de alcohol.

Además, con la Dirección de Convivencia Vecinal se colaboró con 43 establecimientos educativos, realizando la limpieza y desmalezado de los mismos, entre otras acciones.

Monitoreo y vigilancia

El Municipio continuamente se ocupa en brindar mayor y mejor prevención en seguridad a la comunidad, las cámaras de seguridad y la central de monitoreo son herramientas fundamentales para tal fin.

En 2019 se pudieron captar imágenes de 171 hechos delictivos. Además, unas 340 se solicitó la intervención de las comisarías y gendarmería en determinadas cuestiones que requerían ser investigadas.

Se debe mencionar que el Centro de Monitoreo funciona las 24 horas, con las imágenes del mismo se colabora con la justicia y la policía en el esclarecimiento de casos, las imágenes quedan grabadas por más de 30 días y en el caso de cortes de energía pueden funcionar durante más de una hora.

Prevención Civil

Desde la Dirección de Prevención Civil se trabajó con tres corredores seguros en horarios matutinos y vespertinos, durante todo el ciclo lectivo, con una parada principal detrás de la Uncaus.

Además el personal motorizado, realizó recorridas y consignas en distintos espacios públicos e instituciones. Se trabajó de forma conjunta con las fuerzas de seguridad en diferentes operativos.

Proyecciones

El Secretario de Gobierno, destacó el trabajo de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y comentó que durante la gestión del intendente Bruno Cipolini, no solo se continuará con los trabajos realizados por la misma, sino que se proyectan diversas acciones para reforzar la seguridad en la ciudad, que si bien no es responsabilidad primaria del Municipio, constantemente se colabora a través de la prevención.

En ese aspecto comentó que se proyecta incrementar cuatrimestralmente la cantidad de cámaras de seguridad, para llegar a 300 en cuatro años. También se prevé la creación de un cuerpo de protección ciudadana, con más herramientas, más recursos humanos y capacitación del personal que realizará la tarea.

Por último, adelantó que se prevé la adquisición de bicicletas con las cuales el personal policial, dependiente de la Subsecretaría, realizará recorridas preventivas.