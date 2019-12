Sáenz Peña: Peritos trabajan para establecer las causas del accidente vial entre una Toyota Hilux y un Chevrolet Aveo en la autovía de ruta 16

Peritos del Gabinete Científico trabajan en la autovía de la ruta 16 y el cruce con calle 20 para determinar las causas por las cuales una Toyota Hilux y un auto Chevrolet Aveo protagonizaron un accidente vial.

Los peritos identificaron una camioneta Toyota Hilux blanca conducida por B. C. de 39 años, domiciliado en el barrio 50 Viviendas de Tres Isletas, quien iba acompañado por su hijo B. C. 16 años y un auto Chevrolet Aveo color negro conducido por A. C. D. de33 años, domiciliado en Villa Ángela, quien estaba acompañado por D. O. S. mayor se edad.

Los ocupantes del Aveo, se informó fueron trasladados al hospital 4 de Junio para un mejor diagnóstico por lesiones leves.