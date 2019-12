Consejos para proteger a las mascotas en las fiestas por el uso de la pirotecnia

Los festejos nocturnos vienen acompañados de fuegos artificiales, y todos los que tengan un animal en su casa sabrán el sufrimiento que implican estos ruidos molestos, por eso es importante tomar precauciones para evitar que pasen este momento de la mejor manera posible.

Las fiestas de fin de año son eventos de celebración muy importantes para las personas, pero también los eventos más traumáticos para ellos, los animales.

Los festejos nocturnos vienen acompañados de fuegos artificiales, y todos los que tengan un animal en su casa sabrán el sufrimiento que implican estos ruidos molestos.

Los perros y gatos tienen el oído mucho más sensible que los humanos y por lo tanto los estruendos que provocan la detonación de la pirotecnia no sólo los altera y genera trastornos inmediatos sino que también pueden llegar a dañar seriamente su aparato auditivo y, en los peores casos, ocasionarle la muerte debido al gran estrés que atraviesan.

Los fuegos artificiales pueden llegar a generar sonidos de hasta 190 decibelios, aproximadamente 110 decibelios por encima del rango de 75 a 80 donde comienza el daño para el oído humano, con lo cual, para perros y gatos el daño es mucho mayor.

Además de estos daños irreversibles, el uso de la pirotecnia les genera miedo, estrés, ansiedad y por lo tanto pueden llegar a ocasionarse graves lastimaduras en su intento por tranquilizarse.

A pesar de todas las campañas de concientización realizadas en los últimos años, se siguen utilizando estos elementos como símbolo de festejo por lo cual es conveniente tomar precauciones para evitar agravar la situación nuestras mascotas.

Lo más fácil es colocar al animal en una sola habitación, lo más aislada posible del exterior, y nunca dejarlo salir. Así no sólo evitamos que el sufrimiento sea menor sino que permite mantenerlo controlado.

Otro consejo es ofrecerle juguetes para mantenerlo entretenido minutos antes de que comiencen los estruendos y no demostrar preocupación con el miedo que ellos sienten dado que la actitud humana también influye en ellos.

Si la mascota decide esconderse debajo de una cama o una silla, lo mejor es dejarlo ahí y no molestarlo porque así se sienten un poco más seguros.

El consejo más importante de todos es abandonar el uso de la pirotecnia para terminar con el sufrimiento innecesario de los animales.