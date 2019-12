Femicidio en Pilar : mató de un disparo a su esposa y luego intentó quitarse la vida

Laura Sierra, del Frente de Todos, fue asesinada por su pareja, el ex consejero escolar Matías Bernal. El autor del crimen intentó quitarse la vida.

Un dirigente político del partido bonaerense de Pilar mató de un disparo a su esposa y luego intentó quitarse la vida cortándose el cuello. Tras el hecho, el femicida fue internado en terapia intensiva en grave estado en el hospital pilarense Sanguinetti.

La víctima es Laura Sirera, abogada de 34 años y ex candidata a concejal por el Frente de Todos. El femicida es Matías Bernal de 37, quien le habría efectuado al menos un disparo en la cabeza en la casa que ambos habitaban, en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8 en Pilar.

El agresor fue encontrado inconsciente con un corte en el cuello por el que fue intervenido quirúrgicamente en el nosocomio local. Se supone que él mismo se provocó la herida para quitarse la vida. El matrimonio tenía dos hijos de 6 y 8 años de edad, que no se encontraban en la vivienda al momento del femicidio.

Según publica Pilar a Diario, el cuerpo de Sirera fue hallado por un familiar en la tarde de este jueves cerca de las 19. Una fuente cercana a los familiares indicó que tenía una herida de bala en la zona de la nuca.

Sirera tenía 34 años, era abogada y se desempeñaba en el área de Defensa del Consumidor del Municipio de Pilar. Había integrado la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones, pero no alcanzó a ingresar. En tanto Bernal, es un reconocido militante que años atrás se desempeñó en el Consejo Escolar.