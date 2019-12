El Municipio Termal aporta consejos sencillos en prevención en Celebraciones de Navidad y Fin de Año

Como el año pasado, ante la proximidad de las festividades tan caras a los sentimientos, resulta procedente hacerles llegar algunas medidas que se pueden adoptar para que justamente las mismas se desarrollen en alegría, armonía y con la posibilidad de evitar toda situación que pueda provocar alguna cuestión de lamentar. Tal vez por la obviedad que aparentan. resultan ser las sugerencias de importancia PARA RECORDAR

ALCOHOL

Durante la época navideña la principal causa de atención son los traumatismos provocados por accidentes automovilísticos y quemaduras, seguido por los problemas metabólicos por la ingesta de alimentos y bebidas propias de la época. Todos, pero en particular los jóvenes menores de 30 años deben tomar medidas de prevención, sobre todo durante las reuniones (previas) y cenas en las que el consumo de alcohol se incrementa, y por lo tanto, el riesgo a sufrir accidentes viales y riñas callejeras también aumenta. La medida efectiva sería en caso de beber hacerlo con la moderación pertinente y el cuidado responsable de la salud.

INGESTA DE ALIMENTOS

Los alimentos que se reparten durante esas cenas conmemorativas y en los recalentados, deben ser ingeridos con moderación debido a que pueden afectar el organismo por el consumo excesivo, o bien sufrir lesiones durante la preparación de los mismos, por lo que hay que extremar cuidados en el manejo de la cocina y los hornos.

PIROTECNIA:

El consejo sería no comprar pirotecnias, y si lo hicieren, adquirir las que se encuentren debidamente autorizadas. Teniendo en cuenta que siempre deben ser manipuladas por adultos responsables y aún aquellos elementos que se consideran seguros provocan lesiones en zonas vitales como los ojos, los oídos, la boca, los genitales, etc., sin olvidar que por ejemplo, una luz de bengala o una estrellita, al quemarse, alcanzan temperaturas de 982º C. En el caso de ocurrir un accidente, la persona herida debe evitar colocar ungüentos, pomadas, pasta dental, aceite, etc. Lavar con abundante agua y concurrir con Urgencia al Hospital o al Centro de Salud más cercano. Otras de las medidas a evitar: NO apuntar con los elementos pirotécnicos a las personas (cañas voladoras, petardos, buscapiés, etc.) y también corchos de bebidas espumantes (sidra, champagne, etc.). Impedir que los niños lleven elementos pirotécnicos en los bolsillos y cajas de fósforos, ya que de encenderse y explotar, podrían provocar severos daños en las piernas o genitales.

TRANSITO VIAL:

La Policía ha identificado varias causas de accidentes fatales con víctimas mortales y heridos. Entre las principales están la de no conducir atento a las condiciones de tránsito, el exceso de velocidad, seguida por las fallas mecánicas en los automotores, y el estado de ebriedad. También figura la imprudencia del peatón y del pasajero, así como el irrespeto a las señales viales por parte de los motoristas, también el estado de la calzada, entre otros. Es necesario que la población sea más consciente, que no abuse del exceso de velocidad y que no realice actividades ajenas a la conducción como lo son hablar por teléfono celular, buscar música en la radio cuando va en marcha, así como ir en amena charla con sus acompañantes cuando el tráfico es convulsionado. La mayoría de los accidentes se pueden evitar, como así los daños que pueden ocasionar, por ello respetemos las normas de tránsito y las disposiciones legales.

SI VA AUSENTARSE DE SU DOMICILIO

No brinde información a desconocidos: Trate de ser discreto no comente en público que se va de vacaciones. Algunas personas acostumbran dejar mensajes en las puertas o en la contestadora telefónica, haciendo alusión a una ausencia o periodo vacacional. Guarde sus objetos de valor: no deje en patios bicicletas, motocicletas u otros bienes que puedan ser objeto de robo por parte de ladrones. Puede dejar ropa tendida a fin de dar la impresión de que hay alguien en la vivienda. No deje en su casa grandes cantidades de dinero o documentación importante; siempre es recomendable depositarlos en una entidad bancaria o en familiares de confianza. No deje sobre la tapia perimetral escaleras, escombros, andamios, materiales de construcción (arena, ripio, ladrillos, etc.), pode las ramas de árboles y tome las medidas necesarias a fin de hacer difícil el ingreso a través del escalamiento de muros perimetrales. No desconecte el timbre, es un indicativo de que no habrá nadie en casa durante mucho tiempo. Por el contrario, mientras menos señales encuentren de la ausencia en el hogar, da como resultado más seguridad. Contar con alguien de confianza: el contar con algún familiar o vecino de confianza que esté pendiente de cualquier movimiento extraño, además de encender las luces por las noches, abrir las ventanas durante el día, regar las plantas, dar de comer a la mascota, etc., dando la impresión de que hay gente en el hogar. Tener un sistema de alarma es mucho más disuasivo de lo que parece. Debemos colocar el cartel indicativo en un lugar visible desde el exterior. Cierre llaves de agua y gas, además de desconectar los aparatos eléctricos como televisión, computadoras, etc. esto ayudará a ahorrar energía, además de prevenir que se produzcan incendios en casos de corto circuito o inundación. Deja el refrigerador al mínimo para evitar gastos innecesarios de energía eléctrica. Asegurar bien todas las aberturas puertas, ventanas, ventiluces. Conozca a sus vecinos ya que la primera línea de defensa contra el robo son los compañeros observadores y solidarios que pueden vigilar su hogar cuando no están y pueden dar aviso a La Policía ante cualquier ruido o movimiento dudoso de personas extrañas en el interior o personas en vehículos sacando bienes del inmueble simulando una mudanza. Deje a sus amigos, vecinos o familiares un teléfono de contacto en caso de emergencia. Procure empacar su equipaje de manera discreta; si tiene que guardar maletas en el auto evite hacerlo en horas de mayor tránsito o exposición y a la vista de todos. Si es necesario trasladarse a la terminal no abordar cualquier unidad de la calle, identifique la Empresa y Número de Interno del móvil.

NO OLVIDAR que estas fechas son de alegría, que tienden a la Reunión de la Familia, la promoción de la paz en todos sus aspectos. Que la imprudencia no empañe le felicidad de las mismas.

Que estas fiestas, sean el encuentro maravilloso con Dios, con nuestras familias, con cada integrante de la sociedad, que nos participe en el nacimiento a un venturoso futuro como humanidad, ensalzando los valores de la solidaridad y la caridad como fundamentos de una justicia necesaria para todos. MUCHAS FELICIDADES!!!!!!!!!!